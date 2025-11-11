Im Gaming-Bereich, der rund ein Drittel des operativen Gewinns ausmachen soll, erwartet Sony leicht höhere Verkäufe der Playstation 5. Die Konsole wurde in den USA wegen Zöllen teurer, doch die Belastung fällt geringer aus als befürchtet. Experten betonen die starke Marke Playstation, die ihr Angebot an Online- und PC-Spielen weiter ausbaut. Die PS5 nähert sich jedoch dem Ende ihres Produktzyklus. Eine PS6 wurde bisher nicht angekündigt. Rückenwind könnte 2026 der Start von «Grand Theft Auto VI» bringen.