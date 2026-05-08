Am Freitag kündigte Sony weiterhin eine Kooperation mit dem taiwanischen Konzern TSMC an sowie die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, bei dem Sony der Mehrheitseigner wird. «Bislang haben wir alles intern abgewickelt, von der Forschung und Entwicklung bis zur Fertigung», sagte Sony-Chef Hiroki Totoki. «Aber in Zukunft hoffen wir, die Fertigung nicht nur eigenständig, sondern auch durch die Einbindung von Partnern voranzutreiben.» Die Chip-Sparte von Sony schaffte im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres einen Gewinnanstieg um ein Drittel.