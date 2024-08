Der japanische Elektronik- und Unterhaltungskonzern Sony wird nach besser laufenden Geschäften im Auftaktquartal optimistischer. Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende März 2025 peilt das Unternehmen nun einen Umsatz von 12,61 Billionen japanischen Yen (73,5 Mrd Franken) und einen operativen Gewinn von 1,31 Billionen Yen an, wie der Konzern am Mittwoch in Tokio mitteilte.