Die Verschuldung werde auf rund 20 Millionen Franken geschätzt, heisst es auf der Internetseite der grössten Tessiner Gewerkschaft «Organizzazione Cristiano Sociale Ticinese» (OCST) weiter. Noch im Mai sei nach der Ankündigung von 27 Entlassungen auf Ende August ein Sozialplan vereinbart worden. Heute zeige sich jedoch, dass diese Zusicherungen jeder Grundlage entbehrten. Vor zwei Jahren hatten am Tessiner Standort noch rund 250 Personen gearbeitet.