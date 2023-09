Schon seit Wochen wächst in der E-Auto-Fabrik die Verunsicherung angesichts schleppender Nachfrage. Viele Mitarbeiter äussern sich besorgt. Nun haben sich Vertrauensleute der IG Metall mit einem Brief an die Geschäftsführung gewandt. «Es reicht! Wir wollen endlich Antworten», zitierte die «Freie Presse» am Mittwoch aus dem Schreiben. Auch in der Landesregierung schrillen offensichtlich die Alarmglocken. «In den nächsten Tagen, vielleicht Stunden werden wir bedauerliche Nachrichten hören», sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) laut «Leipziger Volkszeitung» bei einer CDU-Regionalkonferenz am Dienstagabend.