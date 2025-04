Inflation flaut ab

Ferner sieht die EZB ihr Ziel stabiler Preise in greifbarer Nähe. Die Teuerung im Euroraum sank im März auf eine Rate von 2,2 Prozent und liegt damit nahe am EZB-Ziel von mittelfristig 2,0 Prozent. So hat sich der Preisdruck bei Dienstleistungen abgeschwächt, der zuletzt als Inflationstreiber galt.