Die Lage: zahlreiche Ausbrüche

Die für Menschen ungefährliche Infektionskrankheit breitet sich seit Wochen aus. «Aktuell gibt es zahlreiche Ausbrüche, sowohl bei Wildgeflügeln als auch bei Geflügelhaltungen. Dies ist eigentlich für die jetzige Jahreszeit nicht ungewöhnlich», sagte Rainer. «In den vergangenen 14 Tagen gab es aber einen sehr schnellen Anstieg der Infektionen. Das zeigt auch, wie ernst die Lage ist und wie wichtig gemeinsames und auch koordiniertes Handeln hier ist.» Das FLI in Greifswald hat die Risikoeinschätzung inzwischen auf hoch angehoben.