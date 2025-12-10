Die wenigen verfügbaren Daten legten nahe, dass sich an den Aussichten für Beschäftigung und Inflation seit dem letzten Zinsentscheid im Oktober nichts geändert habe, sagte Powell. Wegen des Haushaltsstreits und des folgenden Shutdowns konnte die Fed nur auf deutlich weniger Daten als üblich zugreifen. Viele Bundesbehörden hatten wochenlang ihre Arbeit ausgesetzt. Das Büro für Arbeitsmarktstatistik (BLS) hatte mitgeteilt, dass die Inflationsdaten für den Oktober ersatzlos ausfallen - diese könnten im Nachgang nicht rekonstruiert werden. Erst Mitte Dezember sollen die Zahlen für November folgen.