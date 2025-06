China seit neun Jahren ohne Ein-Kind-Politik

Auch in anderen Ländern Asiens setzen rückläufige Geburtenraten die Politik unter Zugzwang. In China, der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt, etwa gilt wegen des sich zuspitzenden Demografie-Problems seit Jahresbeginn eine neue Regelung zur Erhöhung des Renteneintrittsalters. Diese sieht nach offiziellen Angaben vor, dass in den kommenden 15 Jahren Männer schrittweise mit 63 statt 60 Jahren in den Ruhestand gehen können.