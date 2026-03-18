Zudem ist die US-Wirtschaft robuster als etwa Europa gegenüber hohen Energiepreisen. Schliesslich sind die Vereinigten Staaten Nettoexporteur von Öl - sie verkaufen mehr Öl ins Ausland als sie selbst importieren - und die US-Wirtschaft profitiert daher von der aktuellen Entwicklung. Die Fed muss also weniger Angst vor einem wirtschaftlichen Einbruch haben und kann sich auf die Bekämpfung der Inflation fokussieren. Allerdings: «Sollte der Ölpreisschock anhalten oder sich verstärken, wäre selbst eine erneute Straffung der Geldpolitik nicht mehr auszuschliessen», schrieb Volkswirtin Lena Dräger vom Kiel Institut.