Da die Bevölkerung im gleichen Zeitraum um 1,7 Prozent wuchs, nahm die Sozialhilfequote - der Anteil der Sozialhilfebeziehenden an der ständigen Wohnbevölkerung - nur leicht zu. Sie stieg von 2,8 auf 2,9 Prozent, wie das BFS am Montag mitteilte. Damit liegt die Quote weiterhin auf einem vergleichsweise tiefen Niveau. In den vergangenen 20 Jahren wurden lediglich 2008 und 2023 gleich tiefe oder tiefere Werte verzeichnet.