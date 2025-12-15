Da die Bevölkerung im gleichen Zeitraum um 1,7 Prozent wuchs, nahm die Sozialhilfequote - der Anteil der Sozialhilfebeziehenden an der ständigen Wohnbevölkerung - nur leicht zu. Sie stieg von 2,8 auf 2,9 Prozent, wie das BFS am Montag mitteilte. Damit liegt die Quote weiterhin auf einem vergleichsweise tiefen Niveau. In den vergangenen 20 Jahren wurden lediglich 2008 und 2023 gleich tiefe oder tiefere Werte verzeichnet.
In einzelnen Kantonen ist der ausgewiesene Anstieg gemäss dem BFS auf methodische Anpassungen zurückzuführen. Ob der leichte gesamtschweizerische Anstieg der Sozialhilfequote auch ohne diese Anpassungen festgestellt worden wäre, lasse sich nicht abschliessend beurteilen, teilte das BFS auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Insgesamt seien die Zahlen weitgehend stabil geblieben. Es gebe jedoch Hinweise darauf, dass auch ohne methodische Änderungen ein Anstieg zu verzeichnen gewesen wäre.
Überdurchschnittlich häufig auf Sozialhilfe angewiesen sind weiterhin bestimmte Bevölkerungsgruppen. Dazu zählen Kinder und Jugendliche, Ausländerinnen und Ausländer sowie geschiedene Personen. Zudem verfügt knapp die Hälfte der Sozialhilfebeziehenden über keinen berufsbildenden Abschluss.
Städter beziehen mehr Asylhilfe
Deutliche Unterschiede zeigen sich auch regional. In urbanen Gemeinden liegt die Sozialhilfequote klar über dem Schweizer Durchschnitt. In Gemeinden mit 20'000 bis 50'000 Einwohnerinnen und Einwohnern beträgt sie im Durchschnitt rund 4 Prozent, in Städten mit mehr als 50'000 Einwohnern liegt sie bei knapp 5 Prozent oder darüber.
Auch im Asyl- und Flüchtlingsbereich blieb die Abhängigkeit von Sozialhilfe hoch. Rund 38'400 Personen aus dem Asylbereich (ohne Schutzstatus S) wurden 2024 unterstützt, was einem Anteil von über 88 Prozent dieser Bevölkerungsgruppe entspricht. Im Flüchtlingsbereich waren rund 26'700 Personen auf Sozialhilfe angewiesen, das sind 79 Prozent. Bei Personen mit Schutzstatus S lag der Anteil bei knapp 83 Prozent, was rund 71'000 unterstützten Personen entspricht.
(AWP)