Im Vergleich zum Vorjahr sank die Sozialhilfequote in 18 Kantonen, in fünf Kantonen blieb sie unverändert und in drei nahm sie zu. Im Kanton Neuenburg nahm die Sozialhilfequote laut BFS, mit minus 0,4 Prozent, besonders stark ab. Auch in den bevölkerungsreichen Kantonen Bern und Zürich gab es eine überdurchschnittliche Zunahme. In Nidwalden, Genf und Waadt hat die Quote um 0,1 Prozentpunkte zugenommen.