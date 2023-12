Gemäss BFS sank die allgemeine Sozialhilfequote in 14 Kantonen und nahm in zwei Kantonen zu. In den restlichen zehn Kantonen blieb die Quote unverändert. Verantwortlich für die sinkenden Quoten waren vor allem die Abnahmen in den beiden bevölkerungsreichsten Kantonen Zürich und Bern um je 0,2 Prozent sowie die noch deutlicheren Abnahmen in den Kantonen Basel-Stadt (-0,4 Prozent) und Neuenburg (-0,3 Prozent).