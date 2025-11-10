In diesem Rahmen soll die Branche «raus aus der Tieflohnzone», wie die Arbeitnehmerorganisation Hotel & Gastro Union sowie die Gewerkschaften Unia und Syna am Montag in einer Mitteilung schrieben. Derzeit liegt der tiefste Mindestlohn demnach bei monatlich 3700 Franken, der Medianlohn von Beschäftigten ohne Kaderfunktion bei 4335 Franken.