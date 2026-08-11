Widerstand gegen gefundene Lösungen

Sie sei nach intensiver Diskussion zum Schluss gelangt, dass diese Massnahme nicht direkt mit dem EU-Paket zusammenhänge und daher nicht Teil der Lohnschutzmassnahmen sein sollte, hiess es. Die Massnahme hat zum Ziel, die Sozialpartnerschaft in den Betrieben zu stärken. Dazu soll bei einer Kündigungsabsicht des Arbeitgebers gegenüber Arbeitnehmenden-Vertretenden ein Verfahren etabliert werden, mit dem eine Kündigung möglichst vermieden werden kann.