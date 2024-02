Trotzdem sei das Berichtsjahr wegen der geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichen Unsicherheiten schwierig gewesen. Compenswiss nannte die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, aber auch die Inflation und das Zinsniveau als herausfordernde Faktoren. Diese hätten sowohl an den Anleihen- als auch an den Aktienmärkten für grosse Instabilität gesorgt.