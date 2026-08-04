Als Begründung nennt die Ratingagentur die starke Marktposition, die exzellente Kapitalausstattung sowie die robuste operative Entwicklung der Gruppe, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. S&P hebe zudem die Vorteile der Fusion hervor, darunter die gestärkte Marktposition und die breitere geografische Diversifikation in Europa.