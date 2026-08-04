Als Begründung nennt die Ratingagentur die starke Marktposition, die exzellente Kapitalausstattung sowie die robuste operative Entwicklung der Gruppe, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. S&P hebe zudem die Vorteile der Fusion hervor, darunter die gestärkte Marktposition und die breitere geografische Diversifikation in Europa.
Der stabile Ausblick stütze sich derweil auf die Erwartung, dass Helvetia Baloise ihre Kapitalisierung beibehält. S&P erwarte ausserdem, dass das operative Ergebnis sowie die Combined Ratio während des gesamten Integrationsprozesses weitgehend auf dem Niveau von 2025 bleiben werden.
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(AWP)