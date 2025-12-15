Der stabile Ausblick liege darin begründet, dass der Kanton trotz Unsicherheiten bei den Einnahmen dank Kostensenkungsmassnahmen handlungsfähig bleiben sollte. Das Rating könnte gesenkt werden, wenn es Genf nicht gelinge, das Ausgabenwachstum zu begrenzen oder wenn die Steuereinnahmen hinter den Erwartungen zurückblieben, heisst es einschränkend. Aufwärtspotenzial gebe es bei einer verbesserten Finanzpolitik, einem deutlichen Schuldenabbau und geringeren Risiken im Zusammenhang mit den Pensionskassen.