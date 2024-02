Zudem kritisierte Meyer zum Auftakt des Parteitags in Le Grand-Saconnex GE die Einmischung von alt Bundesräten in den Wahlkampf. Die fünf alt Bundesräte, die in einem Brief an hunderttausende Rentnerinnen und Rentner die 13. AHV-Rente als brandgefährlich bezeichnet hätten, seien die gleichen, die auf ihre fürstliche Rente von 200'000 Franken einen Teuerungsausgleich erhielten, der höher sei als die 13. AHV-Rente, sagte Meyer.