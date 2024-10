Die SP Schweiz hat am Parteitag in Davos GR am Sonntag in einem Positionspapier den Kauf des Pharmaunternehmens Sandoz durch den Bund gefordert. Ausserdem verabschiedeten die Delegierten der Sozialdemokraten zwei Resolutionen zum Nahost-Konflikt. SP-Bundesrat Beat Jans verglich die Bundesratssitzungen mit Escape-Rooms.