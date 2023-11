Die SP-Bundeshausfraktion hat sich für eine Zweierkandidatur für die Nachfolge von Alain Berset bei den Bundesratswahlen am 13. Dezember entschieden. Die beiden offiziell für die Partei Kandidierenden werden am Samstag vorgestellt, wie die SP am Freitag mitteilte.

24.11.2023 16:55