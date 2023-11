Der SP-Parteirat hatte an seiner ausserordentlichen Sitzung vom vergangenen Donnerstag zuvor alle sechs Kandidatinnen und Kandidaten als für das Bundesratsticket «ausgezeichnet qualifiziert» bezeichnet. Die Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich ab Anfang November an vier öffentlichen Hearings in Genf, Biel, Olten und Schaffhausen den Parteimitgliedern und der Bevölkerung präsentiert. Dies nachdem die SP-Prüfungskommission den Kandidaturen für das Ticket grünes Licht gab.