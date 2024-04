Gewinnt Urgese, so würden die Bürgerlichen erstmals seit den Gesamterneuerungswahlen im Jahr 2000 wieder die Mehrheit in der Exekutive stellen und die FDP wäre nach der Abwahl von Sicherheitsdirektor Baschi Dürr im November 2020 wieder in der Basler Exekutive vertreten. Der Gewinner aus dem Duell zwischen SP und FDP wird voraussichtlich das Erziehungsdepartement von Cramer übernehmen.