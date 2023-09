Der Berner SP-Nationalrat und frühere SRF-Fernsehmoderator Matthias Aebischer will Bundesrat werden. Das hat er am Donnerstag vor den Medien im Bundeshaus bekanntgegeben. Er ist der dritte SP-Bundesparlamentarier, der Alain Berset in der Landesregierung ersetzen will.

14.09.2023 14:05