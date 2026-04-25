Wermuth: «Stimmung in Partei war gut»

Zuvor hatte der 40-Jährige erklärt, dass niemand für immer Mitglied des Nationalrats sein sollte. Aber das Amt des Co-Präsidenten und jenes des Nationalrats seien für ihn aneinander gekoppelt. Und er wolle Co-Präsidentin Mattea Meyer die Arbeit nicht alleine ausführen lassen.