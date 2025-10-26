Für SP-Co-Präsident Wermuth hat diese Entwicklung auch mit der Konzentration von Geld und Macht zu tun. Die Politik in der Schweiz sei auf die Interessen der Reichen und Konzerne ausgerichtet. Von den «Überreichen» gehe aber eine Bedrohung für Freiheit, Demokratie, Wohlstand und Klima aus, weil sie sich politischen Einfluss kaufen könnten.