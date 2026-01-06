«Mit 64 Jahren kann ich noch etwas Neues anfangen, mit 68 eher nicht», sagte Fehr am Dienstag vor den Medien. Deshalb habe sie entschieden, bei den Wahlen 2027 nicht mehr anzutreten. Sie habe die anderen Regierungsmitglieder und ihre Mitarbeitenden bereits am Dienstag Morgen über ihren Entscheid informiert.