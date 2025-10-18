Bei S&P hat die zweitgrösste Volkswirtschaft der Eurozone jetzt die gleiche Note wie Portugal und Spanien. Die S&P-Experten rechnen nach wie vor mit einer hohen Neuverschuldung des Landes von mehr als fünf Prozent, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Die neu formierte Regierung des Landes um Premierminister Sébastien hat sich zum Ziel gesetzt, diesen Wert im kommenden Jahr von den für 2025 erwarteten 5,4 Prozent auf 4,7 Prozent zu drücken. Bis 2029 soll die Neuverschuldung auf 3 Prozent der Wirtschaftsleistung gedrückt werden.