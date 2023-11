Beide Kandidaten hätten der Fraktion überzeugend aufzeigen können, wie sie die Schweiz sozialer gestalten und das Land in die Zukunft bringen wollten, sagte SP-Fraktionspräsidentin Samira Marti am Samstag vor den Medien in Bern. Die Partei freue sich, mit so kompetenten Persönlichkeiten in die Bundesratswahlen gehen zu können.