Es gebe in Sachen Bundesrat keinen schriftlichen Vertrag zwischen den Grünen und der SP, sagte die 35-jährige Zürcher Nationalrätin Meyer weiter. Die Grünen hätten nach dem Rücktritt von Simonetta Sommaruga im letzten Jahr in Medienmitteilungen, Interviews und in Gesprächen allerdings betont, den SP-Sitz nicht gefährden zu wollen.