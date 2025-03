Angesichts der von den USA angedrohten Zölle auf EU-Produkte in der Höhe von 25 Prozent und der Unterstützung der AfD in Deutschland, sei nicht der Moment, um über Freihandel mit den USA zu sprechen, sagte Meyer in dem am Sonntag zunächst online veröffentlichten Interview. «Die USA versuchen, Europa auseinanderzutreiben», sagte sie.