Tschüss Berset - Hallo Jans

An der Parteiversammlung am Samstag wurde ausserdem Alain Berset offiziell verabschiedet. «Ich habe versucht, zu jedem Zeitpunkt alles zu geben, mit viel Herz», sagte Berset in Le Grand-Saconnex. «Ich ziehe meinen Hut vor dir und dem, was du geleistet hast», sagte sein Nachfolger Beat Jans.