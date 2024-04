Ebenfalls gewählt wurde Christof Hartmann mit 45'117 Stimmen. Er freue sich sehr über die Wahl in die Regierung und sei bereit für jedes Departement, sagte Hartmann. Die Gründe, dass die SVP keinen zweiten Sitz erringen konnte, würden erst die Analysen in den kommenden Tagen aufzeigen. «Ein erster Verdacht ist aber die Mobilisierung», so Hartmann. In den Landgemeinden wäre seiner Ansicht nach wohl mehr Mobilisierung möglich gewesen.