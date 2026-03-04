Mit dem neuen Bundesgesetz würden Familien dauerhaft und spürbar entlastet - mit Beträgen zwischen 100 und 500 Franken pro Monat, in Abhängigkeit der Anzahl Betreuungstage, so die SP. Das sei ein substanzieller Fortschritt, weshalb das Initiativkomitee trotz gewissen Abstrichen entschieden habe, die Kita-Initiative bedingt zurückzuziehen.