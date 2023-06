Die an der Schweizer Börse kotierte Special Purpose Acquisition Company (Spac) VT5 hat im ersten Halbjahr 2022/23 (per Ende April) weiter intensiv nach einem geeigneten Unternehmen für einen attraktiven Unternehmenszusammenschluss gesucht. Einen vielversprechenden Kandidaten habe die Gesellschaft nun identifiziert, teilte VT5 am Donnerstag mit.

29.06.2023 08:00