Musk ist Gründer und Chef von SpaceX und hält einen Anteil von rund 40 Prozent. Damit macht die SpaceX-Beteiligung nun mit mehr als 800 Milliarden Dollar zu den Kursen am Freitag den Grossteil seines Vermögens aus. Anteile und Optionen des ebenfalls von Musk geführten Elektroautobauer Tesla bringen ihn über die Marke von einer Billion Dollar. Allerdings ist das alles Aktienvermögen, das von Kursschwankungen abhängig ist und nicht ohne weiteres zu Bargeld gemacht werden kann.