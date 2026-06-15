Das erfolgreiche Börsendebüt von SpaceX und die positive Resonanz der Anleger seien ein gutes Zeichen für die KI-Spezialisten OpenAI und Anthropic, da beide Unternehmen voraussichtlich noch vor Jahresende den Weg an die Börse einschlagen dürften, schrieb Dan Ives, Analyst bei Wedbush Securities. «Insgesamt ist der Börsengang von SpaceX ein wichtiger Wendepunkt für den gesamten Technologiesektor, da die KI-Revolution und die Datenwirtschaft damit den nächsten Schritt nach vorne machen.»