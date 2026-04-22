SpaceX steht womöglich vor der grössten Übernahme seiner Geschichte. Die KI- und Weltraumfirma von Tech-Milliardär Elon Musk hat sich das Recht gesichert, das auf künstliche Intelligenz spezialisierte Startup Cursor später in diesem Jahr für 60 Milliarden Dollar (rund 51 Mrd Euro) zu kaufen. Beide Unternehmen würden nun eng zusammenarbeiten, «um die weltweit beste KI für Programmier- und Wissensarbeit zu entwickeln», wie das Raumfahrt-, Satelliten- und KI-Unternehmen auf der Plattform X am Mittwoch mitteilte. Sollte Space X es doch nur bei der Zusammenarbeit belassen und es zu keiner Übernahme kommen, erhalte Cursor 10 Milliarden Dollar dafür, hiess es in dem Post weiter.