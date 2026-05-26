Aus Sicht des Unternehmens falle dies unter die Bedingungen für einen Luftfahrt-Tarif, sagten die Insider weiter. Dieser koste pro ‌Monat und Empfangsterminal 25.000 Dollar. Das Ministerium habe dagegen nur jeweils 5000 Dollar für Datenverbindungen an Land ‌oder für Mobilitätsdienste gezahlt. Die Regierung argumentiere, dass - anders als in ​der klassischen Luftfahrt - Kamikaze-Drohnen das Starlink-Netzwerk nur wenige Minuten bis maximal einige Stunden nutzten. Ein weiterer Streitpunkt ist den Insidern zufolge die Preisgestaltung für ein Projekt zur Umgehung der Kommunikationssperren im Iran. Die USA wollten das Starlink-Netzwerk nutzen, um der dortigen Bevölkerung direkte Mobilfunk-Verbindungen über Satellit zu ermöglichen.