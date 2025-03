Jio ist nach eigenen Angaben der weltweit grösste Mobilfunkanbieter, was den Datenverkehr betrifft. Mit Bharti Airtel, der Nummer zwei in Indien, hat SpaceX bereits eine ähnliche Vereinbarung getroffen. SpaceX benötigt für den Vertrieb von Starlink in Indien allerdings noch eine Genehmigung der Regierung des Landes. Die Ankündigungen folgen auf ein Treffen des indischen Premierministers Narendra Modi mit Musk im Februar in Washington.