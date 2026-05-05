Vom Wackelkandidaten zum «Stabilitätsanker»

Nach den schwierigen ersten Monaten hat sich Spahn gefangen, sein Rückhalt in der Fraktion gilt inzwischen als stabil. Er tritt heute deutlich befreiter auf als in der Startphase der Koalition, lässt sich viel häufiger im Fernsehen blicken. Während er anfangs als der Wackelkandidat im Team Union galt, sieht er sich nun selbst als «Stabilitätsanker» der Koalition - zusammen mit SPD-Fraktionschef Matthias Miersch.