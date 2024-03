Die spanische Regierung hat die Fusion der Unternehmen Orange España und MásMóvil zum grössten Telekommunikationskonzern des Landes gebilligt. Das teilte der Minister für Digitale Umwandlung, José Luis Escrivá, am Dienstag in Madrid mit. Damit steht dem neuen Giganten im geschätzten gesamten Firmenwert von 18,6 Milliarden Euro, an dem beide Seiten gleichermassen beteiligt werden, nichts mehr im Wege. Die Europäische Kommission hatte im Februar bereits grünes Licht für den Zusammenschluss gegeben.

12.03.2024 18:25