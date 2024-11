Spanien wurde unterdessen von weiteren Unwettern heimgesucht. Am Donnerstag regnete es unter anderem auf Mallorca heftig, in der Nacht auf Freitag sorgten starke Niederschläge in Katalonien für Überschwemmungen. In dem bei Urlaubern beliebten Fischer- und Künstlerdorf Cadaqués an der Costa Brava rissen Wassermassen etwa 30 Fahrzeuge in den Fluss, wie Bürgermeisterin Pia Serinyana Torrents mitteilte.