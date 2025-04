Die Inflation in Spanien hat sich im April unerwartet hartnäckig gezeigt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Jahresvergleich um 2,2 Prozent, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Bereits im Vormonat hatte die Inflationsrate bei 2,2 Prozent gelegen. Analysten hatten für April im Schnitt einen Rückgang auf 2,0 Prozent erwartet.