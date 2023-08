Die Statistiker erklärten die jüngste Entwicklung vor allem mit höheren Kraftstoffpreisen. Die Strompreise wirkten in die entgegengesetzte Richtung. Die Gesamtinflation liegt in Spanien deutlich niedriger als in vielen anderen Euro-Staaten. Die Kerninflation (ohne Energie und Lebensmittel, nationale Berechnung) beträgt allerdings 6,1 Prozent. Sie liegt also deutlich höher als die Gesamtteuerung./bgf/mis