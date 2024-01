Die Deutsche Marine hat die Führung der Schnellen Eingreiftruppe an der Nato-Nordflanke (VJTF) an Spanien übergeben. Der deutsche Verbandsführer, Flottillenadmiral Thorsten Marx, übergab das Kommando am Donnerstagvormittag bei einer Zeremonie auf dem Marinestützpunkt in Wilhelmshaven an Rear Admiral Joaquín Ruiz Escagedo aus Spanien, wie eine Marinesprecherin sagte. Die Schnelle Eingreiftruppe «Very High Readiness Joint Task Force» wird von der Nato auch als «Sperrspitze» bezeichnet. Der schnell verlegbare Einsatzverband dient dem Bündnis als ein wesentlicher Beitrag zur Abschreckung und Verteidigung in Europa.

11.01.2024 14:00