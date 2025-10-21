Frankreich und Spanien sprechen sich für das geplante weitgehende Aus von Verbrennermotoren vom Jahr 2035 an aus. In einem gemeinsamen Papier warnen beide Länder davor, dieses Ziel aufzuweichen. Die EU-Entscheidung dürfe nicht infrage gestellt werden. «Die Zukunft der europäischen Automobilindustrie wird elektrisch sein», heisst es in dem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.