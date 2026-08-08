Italienische Urlauberin in Madrid: Pass zeigen reicht

Allerdings gibt es unterschiedliche Berichte, wie sich das in der Praxis auswirkt. Am Flughafen Madrid sagte eine Reisende aus Italien dem spanischen TV-Senders RTVE, schon im Flugzeug sei angekündigt worden, dass man die Maschine nur mit Ausweis verlassen dürfe. Vor dem Flugzeug hätten dann spanische Beamte gestanden - mehr aber auch nicht. «Der Polizist hat gesehen, dass wir einen Pass hatten. Kontrolliert hat er ihn nicht, nur gesehen, dass wir ihn hatten, und deshalb wurden wir durchgelassen.»