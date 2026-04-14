Mit dem Preissprung ist die Teuerung in der viertgrössten Volkswirtschaft der Eurozone so stark wie seit Juni 2024 nicht mehr. Die Teuerung entfernt sich zudem deutlich von der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum eine Jahresrate von mittelfristig zwei Prozent anstrebt. Im Monatsvergleich meldete das spanische Statistikamt für März ebenfalls einen sprunghaften Anstieg der Verbraucherpreise um 1,7 Prozent. Hier wurde die Erstschätzung ebenfalls überraschend nach oben revidiert./jkr/men