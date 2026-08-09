Migranten in «Mittelmeer-Ferraris» festgebunden

Die hierarchisch organisierte Bande habe mit Schnellbooten, die mit bis zu vier starken Aussenbordmotoren weit über Hundert Kilometer pro Stunde schnell sind, zunächst Drogen von Spanien in das nordafrikanische Algerien transportiert und auf dem Rückweg Migranten nach Spanien geschmuggelt. Die Überfahrten in diesen auch «Mittelmeer-Ferraris» genannten Booten bei extrem hoher Geschwindigkeit und starkem Seegang seien für die Migranten äusserst gefährlich gewesen. Teilweise seien sie sogar festgebunden worden, um nicht über Bord zu gehen. 18 dieser Boote im Wert von insgesamt mehr als fünf Millionen Euro sowie Waffen, Drogen und Geräte für verschlüsselte Kommunikation seien beschlagnahmt worden.